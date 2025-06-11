Как и прогнозировала ранее "Страна", фактический тупик в переговорах о завершении войны в Украине привел к эскалации.



Бои идут в Сумской области и на границе с Днепропетровской. Киев наносит удары по российским военным аэродромам. Подрываются железные дороги в приграничных регионах России. РФ активизировала удары по Украине, причем в России намекают, что это еще не окончательный ответ и будут предприняты другие шаги.



На этом фоне быстро тают надежды на то, что переговоры в Стамбуле (если они вообще продолжатся) приведут к результату в виде заключения хотя бы перемирия. Особенно после того, как две страны представили полностью противоречащие друг другу условия завершения войны.



Каковы причины тупика, в котором оказался переговорный процесс?



После того как Украина под давлением США согласилась на перемирие, было три возможных сценария, которые могли бы привести к завершению боевых действий.



Первый: Россия соглашается на безусловное перемирие.



Второй: Украина, США и Европа соглашаются выполнить российские условия перемирия.



Третий: Украина отказывается выполнять российские условия, но их соглашаются выполнить США (в своей части), что Россия посчитает достаточным и одобрит прекращение огня по линии фронта.



Из всех этих сценариев более-менее реалистичным выглядел только третий. И он был заложен в "плане Трампа", который в апреле публиковали СМИ. В частности, США, если верить этим публикациям, были готовы признать Крым российским де-юре, другие захваченные территории – де-факто, снять санкции с РФ. Впрочем, официально содержание "плана Трампа" никем и никогда не было подтверждено. При этом известно, что США, страны Европы и Украина совместными усилиями выработали некий план из 22 пунктов, который Стивен Уиткофф должен был отвезти в Москву, но Владимир Путин отказался его принимать. Что было в этих пунктах, не говорилось. И непонятно, осталось в плане снятие санкций или признание Крыма российским, против чего резко выступал Киев.



Если в документе всего этого не было, а вдобавок появились нормы, которые неприемлемы для Кремля (например, о присутствии иностранных миротворцев или о передаче Запорожской АЭС, о чем писали СМИ применительно к "плану Трампа"), то это и могло стать причиной отказа Путина принимать 22 пункта.

В таком случае шансы со схемой, по которой Россия дает согласие на перемирие в ответ на встречные шаги со стороны Трампа, будут не нулевыми, если Вашингтон вернется к своим первоначальным предложениям с признанием Крыма и снятием санкций. Либо даже согласится на прекращение поставок оружия Киеву, которые и так скоро завершатся, когда закончатся пакеты, утвержденные при Джо Байдене. Шансы эти еще больше увеличатся, если снять санкции с РФ согласится ЕС и/или на саммите НАТО в июне будет принято официальное решение об остановке расширения альянса на постсоветском пространстве. Хотя переиграть его с учетом необходимости консенсуса всех стран альянса будет уже трудно.

И то и другое теоретически возможно, если Трамп очень сильно надавит на европейцев. Хотя сопротивление этому будет крайне жестким, и пока неясно, готов ли президент США использовать некие особо сильные меры, чтобы принудить союзников к принятию таких решений.

Впрочем, вполне возможно, что Кремлю описанного выше все равно будет недостаточно и он продолжит настаивать на выполнении Украиной выставленных в российском меморандуме условий.

Но это сейчас нереально. По крайней мере, до тех пор, пока нет обвала обороны на фронте, а внутренняя ситуация в Украине относительно стабильна. Украинская власть сейчас не считает свое положение безнадежным ни в военном, ни в экономическом, ни в политическом плане (насколько такая оценка верна – отдельный вопрос). Теоретически Зеленский мог бы пойти на условия РФ, если бы на него крайне жестко одновременно надавили бы США и ЕС, угрожая заблокировать любую помощь и прочими карами. Но в условиях внутреннего раскола Запада такой вариант совместного давления на Киев с целью заставить его выполнить требования Москвы выглядит фантастическим. Да и никакой готовности к этому не демонстрируют даже трамписты, не говоря уже о европейцах.



Почти нереально и согласие России на безусловное перемирие без получения ничего взамен или получения лишь того, что было предусмотрено уже отвергнутыми ею 22 пунктами. В Москве демонстрируют готовность продолжать войну, надеясь на перелом на фронте, а также на углубление политического кризиса в США и на Западе в целом, что может резко ослабить поддержку Украины и значительно усилить переговорные позиции РФ (насколько такая оценка верна, опять же, другой вопрос). Новые санкции, если их и введут, тоже вряд ли быстро скажутся на способности России вести войну. А других мер принуждения у Запада практически нет - за исключением прямого военного вмешательства или блокирования портов, на что в НАТО идти не готовы из-за опасения ядерной войны.



Позиция и Киева, и Москвы, безусловно, может измениться в случае резкого ухудшения для одной из сторон ситуации на фронте и внутренней дестабилизации в одной из стран. Но пока ни того, ни другого не наблюдается, хотя исключать ничего нельзя. Причем, может быть, даже уже и не в очень отдаленном будущем.



Итак, если вариант с согласием РФ на перемирие по линии фронта в обмен на шаги со стороны США и, возможно, Европы провалится, то это и будет означать окончательный срыв переговоров на данном этапе. После чего дальнейшие перспективы будут определены ходом боев на фронте и внутренней ситуацией в Украине, России и на Западе.



Пока все выглядит так, что обе воюющие страны уже исходят из последнего варианта. И основная цель их переговорных движений не прийти к соглашению о прекращении огня, а повлиять на позицию Вашингтона. Задача Киева – добиться продолжения военной помощи и ужесточения давления на РФ. Задача Москвы – сорвать продление американской помощи Украине и введение новых санкций, продолжая поддерживать диалог с Трампом.