Соединенные Штаты выступают за продолжение прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио по итогам разговора с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро.

Как стало известно, одной из ключевых тем разговора стали текущие усилия по прекращению войны в Украине.

"Обсудили предпринимаемые усилия по содействию прекращению войны в Украине. Госсекретарь Рубио подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения прочного мира", - заявили в Государственном департаменте США.

Напомним, в Киеве и Европе призывают президента США Дональда Трампа к введению новых санкций против РФ за отказ от прекращения огня.

Однако во время брифинга в Белом доме он заявил, что Вашингтон может ввести санкции против и России, и Украины.

Планирует ли Трамп их вводить, и какая у него позиция по конфликту в настоящее время, мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1201-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.