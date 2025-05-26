Большинство оценок нынешней ситуации по переговорам о завершении войны исходят из того, что переговоры эти полностью провалились из-за нежелания Путина прекращать огонь по линии фронта, так как он рассчитывает добиться всех своих целей (контроль над 4 областями, смена курса украинской внешней и внутренней политики и т.д.) военным путем, ожидая краха украинской обороны. В том числе, такая точка зрения доминирует и в западном медиа-пространстве, дополняемая призывами к президенту США Дональду Трампу усилить военную поддержку Украины и ввести максимально жесткие санкции против РФ за отказ Путина от перемирия.



В то же время, в дипломатических кругах есть и иная точка зрения, хотя и не столь распространенная как первая - о том, что Путин готов к завершению войны по линии фронта, но хочет за это немало получить.



"План Трампа" предлагал Путину определенные бонусы за согласие на перемирие. СМИ писали, что там содержалось и блокирование вступления Украины в НАТО, и признание США Крыма российским, и снятие всех санкций. Правда, затем появилась информация, что Украина, США и ЕС совместными усилиями составили некий план из 22 пунктов, который спецпредставитель США Стив Уиткофф должен был показать Путину, но тот даже отказался его рассматривать. О содержании этого плана почти ничего неизвестно, кроме того, что в нем содержится невступление Украины в НАТО. Однако, с учетом того, что его дорабатывали при участии Киева, вполне может быть, что часть бонусы для РФ, содержавшихся в "плане Трампа", оттуда выбросили. Например – про признание Крыма российским. И наоборот – туда могли вписать пункты, которые Москву не устраивают.



Поэтому на данный момент можно констатировать, что Путин отказался завершать войну на основе предложенных ему 22 пунктов. Но вопрос – готов ли он прекратить огонь по линии фронта, если ему предложат лучшие условия, остается открытым.

Что это могут быть за условия?

Согласие Банковой выполнять большинство требований Путина практически нереально при нынешней ситуации на поле боя (особенно это касается сокращения армии и вывода ВСУ со всей территории четырех областей). Но какая-то их часть может быть выполнена, если в Киеве придут к выводу, что риски для сохранения украинской государственности в случае продолжения войны крайне высоки.



Трамп уже демонстрировал свое желание делать шаги навстречу России и темы признания Крыма Вашингтоном и отмены санкций вновь могут стать на повестке дня.



Наконец, ситуацию может "перевернуть" согласие ЕС снять санкции против РФ. Это для Москвы намного важнее, чем отмена американских санкций, так как именно Европа была главным торговым партнером России до полномасштабной войны.



Естественно, все это не гарантирует, что даже с такими "бонусами" Путин будет готов завершить войну по линии фронта, а не будет воевать дальше в расчете добиться всех своих целей.



Впрочем, проверить согласится или нет Кремль на перемирие на таких условиях, можно только опытным путем – предложив Путину эти условия.



Но шансы на то, что Украина и Европа пойдут на значительные уступки в ситуации, когда оборона ВСУ не обрушилась и фронт держится, крайне невелики (хотя, если фронт рухнет, то и условия Путина могут резко ужесточиться).



Дискуссии в Украине и в Европе идут совсем в ином направлении – увеличения военной поддержки Украины и ужесточения санкций, к чему призывает и Трампа. А в ЕС вообще получила популярность теория, что быстрое завершение войны невыгодно Европе, так как Путин нападет на европейцев сразу после завершения войны.



Но в целом есть ли шанс на то, что стороны придут к компромиссам для завершения войны станет понятно после того, как Россия и Украина представят меморандумы о своем видении прекращения огня и проведут переговоры по этому поводу. Из выдвинутых условий (насколько они выполнимы) и наличия (или отсутствия) готовности к взаимным уступкам и будет понятно есть ли шанс на скорый мир или нет.

Подробнее о ситуации с войной и переговорами мы писали в отдельном материале.

