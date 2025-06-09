Один из наиболее вероятных сценариев продолжения войны в Украине – это тот, при котором президент США Дональд Трамп возложит вину на обе стороны – и на Москву, и на Киев – за то, что они не следуют его указаниям, отойдёт от дипломатического процесса и прекратит поставки американского оружия Украине.

Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме.

В то же время источники ресурса говорят, что администрация Трампа не оставит Украину полностью и не прекратит предоставление Киеву спутниковой разведки.

Как пишет издание, политики в США – включая большинство республиканцев – понимают, что для Вашингтона слишком многое поставлено на карту в случае возможного краха Украины. А спутниковые данные - это "глаза и уши" Украины, а также дешёвый способ для Вашингтона "держать руку на пульсе".

Ранее британская пресса писала, что в Европе решили "стать реалистами" и быть готовыми, что Трамп "бросит" Украину.

Подробнее о вариантах действий президента США в вопросе войны в Украине мы писали в отдельном материале.