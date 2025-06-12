Атаки ВСУ в Курской области в районе села Теткино оказались безуспешными из-за нехватки сил, выделенных на эти задачи. Командование направило туда резервы ВСУ: 225-й и 425-й штурмовые полки.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на украинских военных.

План заключался в том, чтобы дойти до поселка Глушково в 10 километрах от границы. По словам одного из командиров, участвовавших в этой операции, задача изначально была нереалистичной из-за нехватки людей для удержания территории в случае прорыва.

Один из собеседников издания на вопрос "Наступаете ли вы на Теткино?" ответил: "Мы наступаем на грабли", то есть "снова и снова идем в наступление, не имея способности затем держать оборону".

"Я слышал, что командование пытается создать буферную зону, но с тем ресурсом, что у нас сейчас есть, это практически невозможно. К тому же, воюя на своей территории, россияне прилагают больше сил, чем на нашей. Здесь постоянные штурмы, постоянные. Поэтому я думаю, что эти маневры были больше политическим вопросом: мы хотели показать нашу возможность. Возможно, для сохранения лица главнокомандующего, возможно, чтобы иметь аргументы во время переговоров", - сказал один из командиров, ныне воюющих на Сумщине.

В итоге штурмы в районе Теткино, как и более ранние атаки в Белгородской области, "не принесли желаемого результата", а в Теткино, где был частичный успех, штурмы уже прекратились.

"Россияне подтянули элитную десантуру, а у нас некоторые подразделения отказались зайти на позиции, чтобы держать фланги. А наш батальон за этот месяц штурмов стерся, поэтому мы теперь больше в обороне", – рассказал один из бойцов, участвовавший в наступлении на направлении Теткино.

Ранее с этим направлением уже был скандал, связанный с публичной критикой командования со стороны комбата 47-й бригады Александра Ширшина.

За эту критику его уволили.