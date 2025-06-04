ВСУ продолжают совершать атаки в районе населенного пункта Теткино, расположенного в Курской области у границы с Украиной.

Об этом пишут украинские и российские военные телеграм-каналы.

Атаки проводит одно из самых известных штурмовых подразделений ВСУ - 225-й отдельный штурмовой полк. Подразделение заявило о зачистке ротного опорного пункта РФ возле Теткино.

При этом российские военные телеграм-каналы пишут, что атаки ВСУ идут на нескольких участках у границы. Так, они отмечают, что у украинских сил также есть продвижение в сторону села Попово-Лежачи. Таким образом украинские войска хотят блокировать Теткино с востока.

На сегодняшней версии онлайн-карты ресурса Deep State к Попово-Лежачам приблизилась серая зона.

Изначально Теткино является неудобной для обороны локацией, поскольку с трех сторон она окружена украинской границей. Именно поэтому срезать этот выступ ВСУ пытаются с начала Курской операции.

В то же время российские паблики утверждают, что украинские части продолжают атаковать восточнее - в районе Нового Пути и Комсомольского.

Напомним, атаки ВСУ на Теткино начались в преддверии 9 мая. Одновременно с этим Украина начала массированные налеты дронов на Москву.

Война в Украине идет 1197-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты украинского военного телеграм-канала Deep State, армия РФ впервые за долгое время продвинулась в районе Часова Яра - на двух участках севернее. Продвижение было со стороны Орехово-Васильевки, Григоровки и Калиновки. Также РФ продолжает наступление в Сумской области, где серая зона приблизилась к селу Андреевка, о захвате которого уже заявило российское минобороны.

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