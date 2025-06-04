В среду, 4 июня, в Украине идет 1197-й день войны с Россией.

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13.05 Песков заявляет, что Крымский мост не поврежден в результате вчерашней атаки. При этом факт взрыва он подтвердил.

СБУ заявляла, что мост находится в аварийном состоянии после подрыва опоры.

13.00 В Сумах прилет дронов по гражданской инфраструктуре, сообщает ОВА.

Один пострадавший. После была повторная атака по спасателям.

Повреждены 4 автомобиля, склады и линии электропередач.

11.24 В сети публикуют видео фуры, из которой вылетели дроны для атаки российских аэродромов.

Напомним, фура была загружена модульными домиками, в которых оказались спрятаны дроны.

11.03 В Сумах слышны взрывы, передают местные паблики.

10.44 РФ может нанести по Украине удар тактическим ядерным оружием в ответ на атаку аэродромов.

Такое мнение британского полковника Ричарда Кэмпа приводит таблоид Daily Mail.

"Путин вполне может посчитать, что так он может продемонстрировать свою непобедимость и заставить Зеленского сдаться. Ужасающая реальность заключается в том, что такой расчет может быть верным", - утверждает Кэмп и рассуждает о том, что никто в мире не решится нанести по РФ ответный ядерный удар из-за Украины.

При этом удар по городу, например, Киеву или Одессе британский полковник считает "почти немыслимым". А более вероятным считает удар по военному объекту вроде аэродрома. Хотя допускает и удар по АЭС.

10.34 Несмотря на ежедневное продвижение россиян в Сумской области, ВСУ продолжают атаковать в районе Теткино на Курщине.

Об этом пишут украинские и российские военные паблики.

Атаки проводит одно из самых известных штурмовых подразделений ВСУ - 225-й отдельный штурмовой полк. Он, в частности, заявил о зачистке ротного опорного пункта РФ возле Теткино.

Российские военные телеграм-каналы пишут, что атаки ВСУ идут на нескольких участках у границы и что в сторону села Попово-Лежачи у ВСУ есть продвижение. Они считают, что таким образом украинские войска хотят блокировать Теткино с востока.

На сегодняшней карте Deep State к Попово-Лежачам приблизилась серая зона.

Напомним, что Теткино изначально является неудобной для обороны локацией, поскольку с трех сторон окружена украинской границей. Поэтому срезать этот выступ ВСУ пытаются с начала Курской операции. Атаки здесь вновь активизировались в прошлом месяце.

Также, по данным пабликов РФ, украинские части атакуют восточнее - в районе Нового Пути и Комсомольского.

10.00 Британия пообещала Украине в 10 раз нарастить поставки беспилотников и передать 100 тыс. штук к апрелю 2026 года, сообщает Reuters.

Поставка в 473 млн долл. является частью более широкой инициативы военной поддержки Украины на 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

9.49 На иркутском аэродроме "Белая" в РФ в ходе украинской атаки 1 июня повреждены семь самолётов.

Это следует из спутниковых снимков Planet Labs за 4 июня, которые публикуют "Схемы" (проект радио "Свобода"). Как утверждают "Схемы", это три Ту-95 и четыре Ту-22.

При этом "Радио Свобода", ссылаясь на анализ видео и спутниковых снимков, заявляет об уничтожении 12 российских самолётов на всех атакованных аэродромах. Это, как утверждает "Свобода", 7 Ту-95 и 4 Ту-22. Также заявляется, что подбит один грузовой самолет Ан-12.

9.32 В Одесской области после атаки беспилотников повреждены жилые дома, склады и СТО, сообщает ГСЧС.

Один пострадавший.

9.03 Ночью 12 дронов атаковали завод по производству биоэтанола под Сумами.

8.38 В Новобаварском районе Харькова были прилеты по двум предприятиям, складу, а также СТО.

Кроме того, полностью сгорели частный дом, гараж и флигель, также повреждены ещё семь соседних домов, сообщают городские власти.

8.03 Россияне в Сумской области захватили села Андреевка и Водолаги, сообщает военный паблик Deep State. Продвинувшись также между Беловодами и Локней.

Также у них существенное продвижение в районе Дылеевки к северу от Торецка.

7.58 "В Одессе вторую ночь армагеддон. Все горит, все пылает". Одесситка записала видео из своей квартиры, где слышны взрывы и канонада. Сообщается, что это было сегодня ночью.

Местные паблики писали о налете беспилотников.

7.54 По Харькову ночью ударили 9 шахедов и две ракеты, заявил мэр Игорь Терехов.

По его информации, возникли масштабные пожары в промзонах. Также поврежден частный дом, пострадал один человек.

7.46 Посланник Трампа Келлог заявил о росте риска эскалации после украинских ударов по российским аэродромам и сказал, что американцы хотели бы этого избежать.

"Уровень риска значительно повышается. Я имею в виду, после того, что произошло в эти выходные. Люди должны понять, что в сфере национальной безопасности, когда вы атакуете часть национальной системы выживания оппонента, уровень вашего риска повышается, потому что вы не знаете, как они ответят. Совершенно очевидно, что уровень риска будет повышаться, и я думаю, что именно этого мы пытаемся избежать. Мы пытаемся прийти к ситуации, когда уровни риска не будет повышены", - сказал он в эфире Fox News.