Увольнение комбата 47-й бригады Александра Ширшина связано с боями вокруг села Теткино в Курской области, которое с начала мая пытаются атаковать ВСУ.

Об этом пишет главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

По его данным, комбат выступил против "некомпетентных решений украинского командования на Курщине".

Бутусов пишет, что в районе Теткино ВСУ атакут колоннами в лоб под ударами российских дронов, что приводит к значительным потерям техники и личного состава.

"Поставленные задачи не всегда соответствуют возможностям войск, рельефу местности и элементарной тактике. Недооценка военным командованием угрозы со стороны дронов приводит к провалам в инженерном обеспечении, защите техники и людей, грубым ошибкам в управлении и применении войск", - заявляет Бутусов.

Он считает атаку на Теткино "политической задачей вести боевые действия на территории врага", однако она плохо организована и спланирована.

"Никто не пытается делать выводы и учиться, а наоборот - продолжают многократно повторять одни и те же ошибки, не считаясь с потерями", - пишет обозреватель.

Напомним, атаки ВСУ на Теткино начались в преддверии 9 мая. Одновременно с этим Украина начала массированные налеты дронов на Москву.

В то же время, как заявляют российские военные паблики, ВСУ не смогли закрепиться в Теткино, атаки украинских войск отбиваются. В российских телеграм-каналах выкладывается много видео из под Теткино с поражением украинской техники.