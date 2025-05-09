Ответственного за введение санкций СНБО высокопоставленного сотрудника СБУ Анатолия Лойфа отстранили от должности после того, как он появился на дне рождения вместе с попавшим под санкции вором в законе.

Об этом сообщил источник "Страны" в СБУ.

Лойф занимал пост руководителя главного управления СБУ по защите интересов государства в сфере экономической безопасности. Его уволили после того, как в СМИ попало видео с празднования дня рождения руководителя охраны владельца компании PariMatch, на которую были наложены санкции СНБО.

По данным журналистов, на день рождения пришли сразу три высокопоставленных сотрудника СБУ: Лойф, его предшественник, а ныне фигурант расследования НАБУ Артём Шило и генерал Илья Витюк - бывший глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины.

Лойф покинул день рождения вместе с адвокатом Константином Мельником, являющимся бизнес-партнёром вора в законе Александра Петровского по кличке Нарик. Среди гостей также был замечен Сергей Олейник, известный как вор в законе Умка, против которого были введены санкции СНБО ещё в 2021 году.

Ранее журналисты также писали о том, что мать Лойфа владеет элитной недвижимостью в Киеве и пригороде на общую сумму более 16 млн грн. При этом сама она живёт в Закарпатье и работает преподавателем языков в колледже.

По данным источников "Страны", одной из функций управления СБУ, которое возглавлял Лойф, - обоснование введения санкций СНБО, в том числе и против граждан Украины.

При этом в бизнес- и политических кругах уже давно ходят разговоры о том, что украинским предпринимателям в последнее время все чаще предлагают за деньги откупиться от санкций СНБО.

Мы рассказывали, что изменили в криминальном мире санкции СНБО против воров в законе.