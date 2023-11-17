В Днепре задержали двух крупных криминальных авторитетов - Сводина С.А по прозвищу "Сводик" и Шуваева С.В по прозвищу "Мазепа".

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

Оба, по данным источников, входят в близкий круг бизнесмена Александра Петровского по прозвищу "Нарик".

"Согласно ч.1 ст.255, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.209 УК Украины разоблачена преступная организация из 6 участников, присвоивших 70 гектаров земель водного фонда. Объектом посягательства участники преступной организации избрали 35 земельных участков общей площадью 70 га на островах озера на территории Песчанского сельского совета Новомосковского района, которые планировали застроить", - рассказал источник "Страны".

Ранее мы сообщали, что на видео попало избиение силовиками людей в Павлограде. Это были "смотрящие" от Нарика и Умки.

В Павлограде силовики задержали группу мужчин и избили их. На видео, которое с утра распространяется в телегам-каналах, закованных в наручники задержанных избивают, а с одного из них сняли штаны.

Мы также сообщили первые подробности задержания воров в законе Умки и Лаши.

В ночь на сегодня, 20 мая, сотрудники правоохранительных органов под личным руководством министра внутренних дел Арсена Авакова задержали двух влиятельных воров в законе – Сергея Олийника по кличке Умка и Лашу Джачвлиани (кличка – Лаша Очамчирский или Лаша Сван).