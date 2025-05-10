Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк уволил с должности руководителя Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Анатолия Лойфа.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба СБУ.

"Анатолий Лойф, руководитель Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, уволен с занимаемой должности по решению главы Службы безопасности Украины", - сообщила пресс-служба СБУ.

Анатолий Лойф был назначен на должность главы экономического управления СБУ в 2024 году после увольнения Артема Шило. Он был фигурантом нескольких журналистских расследований.

Ранее "Страна" сообщала, что Лойфа отстранили от работы после того, как он засветился на дне рождении вместе с подсанкционным вором в законе.

По данным источников, одной из функций управления СБУ, который возглавлял Лойф, является обоснования введения санкций СНБО. В том числе и против граждан Украины.

Ранее мы писали, что директор Агентства оборонных закупок (АОЗ) Арсен Жумадилов уволил Артема Сытника с должности своего заместителя.