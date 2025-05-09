Служба безопасности Украины задержала двух бывших военных ВСУ, которые работали на венгерскую разведку.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, впервые была разоблачена агентурная сеть венгерской военной разведки, которая собирала информацию о наземной и воздушной обороне региона, "изучении общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска".

Были задержаны два человека - 40-летний украинец, бывший военный из Береговского района, завербованный Венгрией, по версии следствия, в 2021 году, и "активированный" в сентябре 2024.

Он ездил в Венгрию как опекун больного отца для его лечения. В пресс-центре отмечают, что это делалось для отчета перед куратором, получения денег и новых заданий.

Заявлено, что его куратором был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии, чья личность идентифицирована.

Вторая задержанная – также бывшая военнослужащая, уволившаяся из подразделения в этом году.

Напомним, в марте во Львовской области задержан инструктор военного полигона по подозрению в подготовке убийства командиров ВСУ.

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