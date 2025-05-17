Командующий батальоном 47-й бригады ВСУ "Магура" раскритиковал командование и заявил о своей отставке.

Соответствующую публикацию Александр Ширшин сделал в Фейсбуке, для чего специально восстановил учётную запись.

"Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я ещё не получал. Когда-нибудь расскажу подробности, но тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом не приводят ни к чему, кроме провалов. Всё, на что они способны, – это выговоры, расследования, дисциплинарные взыскания. Пусть все идут к черту. "Политические" игры и оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям. Заигрались.

"Соответствующий рапорт подан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время, так что скоро буду готов рассказать кое-что друзьям-журналистам", – сообщил офицер.

В последнее время украинские военные паблики писали, что 47-я бригада воевала в Белгородской области РФ, где ВСУ вели наступление в Краснояружском районе.

Напомним, по сведениям Deep State, ВСУ не удалось развернуть крупного наступления в Белгородской области.

Ранее командир ВСУ пожаловался на пополнение, которое присылают на фронт в ходе мобилизации.