Глава РФ Владимир Путин уволил главкома сухопутных войск РФ генерала Олега Салюкова, который командовал парадом на 9 мая в Москве.

Об этом сообщают российские издания.

Другим указом Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

Салюкову 21 мая исполнится 70 лет.

На должность главкома назначен генерал-полковник Андрей Мордвичёв. Он считается одним из самых способных российских военачальников. Командовал штурмом Мариуполя.

Андрей Мордвичёв. Фото – Телеграм

В настоящее время возглавляет группу оккупационных войск "Центр", которая ведёт наступление на донецком направлении – эти подразделения неприятеля захватили Авдеевку, Очеретино, Селидово, Украинск, Горняк, Курахово и другие населённые пункты к западу от Донецка.

Новым командующим Центральным военным округом российской армии (а следовательно, и группой армий "Центр", которая воюет в Донецкой области) вместо Андрея Мордвичева назначен генерал-полковник Валерий Солодчук.

Ранее Солодчук командовал группировкой "Курск". В том числе, командовал и наступлением российских войск в Курской области в феврале-марте 2025 года.

В Украине Мордвичеву заочно было объявлено подозрении в сентябре 2022 года. При этом до того в украинских медиа проходила информация о его "гибели".

Война в Украине продолжается 1177-й день. Последние новости с главными событиями 15 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне захватили часть села Малиновка к востоку от Мирнограда, сообщает Deep State. На торецком участке фронта неприятель вплотную подошёл к Романовке и пытается полностью взять село. Также войска РФ продвигаются на новопавловском направлении и контролируют большую часть села Богатырь.

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