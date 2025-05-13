Директора детского садика уволили из-за использования русского языка.

об этом сообщила в Фейсбуке образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

По ее словам, она получила коллективное обращение от родителей одного из учреждений образования по поводу общения на русском языке руководителя заведения. Родители, среди которых есть военнослужащие, сообщили, что директор при исполнении должностных обязанностей использует русский язык, а на многочисленные замечания по поводу необходимости использования украинского языка не реагирует, аргументируя это тем, что ей так удобно общаться. Заявители отметили, что директор не пользуется государственным языком ни во время личного общения с детьми, родителями и сотрудниками, ни во время организуемых в учебном заведении мероприятий. Родители предоставили видеодоказательства применения директором русского языка.

Как оказалось, директор с 2021 года игнорирует рекомендацию местного образовательного управления подать документ о подтверждении уровня владения государственным языком.

"По результатам аттестации в апреле 2025 было установлено ее несоответствие занимаемой должности директора заведения. Как следствие она была уволена приказом начальника органа управления образования", - сообщила Лещик.

Она напомнила, что по закону на должность руководителя учреждения дошкольного образования может быть назначено лицо, которое является гражданином Украины и свободно владеет государственным языком.



Также она призвала жаловаться о нарушении норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

По данным телеграм-каналов, детсад, о котором идет речь в посте Лещик, находится в Киевской области.

Ранее в Киеве мужчина избил женщину, которая слушала российскую музыку. Нападавшим оказался сотрудник ТЦК.

Также недавно украинское издательство заявило об уничтожении тиража детской книги, потому что ее автор ведет соцсети по-русски.