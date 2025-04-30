Глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский поддержал идею бить детей, которые говорят по-русски.

Так он прокомментировал заявление актера Богдана Бенюка, который предложил сечь детей "по ср@ке прутом", чтобы они "забыли на веки вечные о том, что есть русский язык".

Корчинский назвал идею "правильной и справедливой" и призвал так же наказывать и родителей русскоязычных детей.

Ранее опрос на тему необходимости телесных наказаний детей за русский язык разместил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, при этом большинство его подписчиков высказались против. Отметим, что в опросе отсутствовал вариант, что вообще не стоит кого-то бить за использование другого языка.

Напомним, в Верховной Раде говорили, что запретить русский язык в школах нельзя ни на переменах, ни в ходе обучения, так как это может восприниматься Европейским союзом как дискриминационная норма, что навредит евроинтеграционному процессу Украины.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.