Корчинский поддерживает идею бить детей, которые говорят на русском языке
Глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский поддержал идею бить детей, которые говорят по-русски.
Так он прокомментировал заявление актера Богдана Бенюка, который предложил сечь детей "по ср@ке прутом", чтобы они "забыли на веки вечные о том, что есть русский язык".
Корчинский назвал идею "правильной и справедливой" и призвал так же наказывать и родителей русскоязычных детей.
Ранее опрос на тему необходимости телесных наказаний детей за русский язык разместил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, при этом большинство его подписчиков высказались против. Отметим, что в опросе отсутствовал вариант, что вообще не стоит кого-то бить за использование другого языка.
Напомним, в Верховной Раде говорили, что запретить русский язык в школах нельзя ни на переменах, ни в ходе обучения, так как это может восприниматься Европейским союзом как дискриминационная норма, что навредит евроинтеграционному процессу Украины.
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