Мэр Ивано-Франковска провел опрос, нужно ли пороть детей за использование русского языка
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив разместил опрос о том, надо ли бить детей, говорящих по-русски.
Опрос появился в телеграм-канале градоначальника.
"Есть такое мнение: если ребенок говорит по-русски – взять розгу и отколотить, чтобы навсегда забыл. Так воспитывается гордость за свой язык, сказал в интервью экс-нардеп, народный артист Богдан Бенюк. Как вы думаете?" - обратился к подписчикам Марцинкив.
Он предложил несколько вариантов ответов:
- детей бить нельзя;
- полностью соглашаюсь;
- бить нужно родителей, а не детей;
- гордость за язык воспитывается собственным примером;
- не поддерживаю физическое воспитание (видимо, имеется в виду рукоприкладство), но если не доходят слова, то можно и побить.
При этом в опросе отсутствует вариант, что вообще не стоит кого-то бить за использование другого языка.
С тем, что так или иначе детей можно за это бить, согласились 11% участников опроса. Ещё 17% полагают, что бить следует родителей, которые "плохо научили" украинскому языку.
Марцинкив и Бенюк являются членами националистической партии "Свобода".
Ранее мы приводили полное высказывание Бенюка о необходимости сечь детей розгами за использование русского языка.
На днях мы также сообщали, что в Киеве женщина затеяла перебранку с мальчиком, поскольку ей не понравилось, что он слушал под ее окном русский рэп.