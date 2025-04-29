Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив разместил опрос о том, надо ли бить детей, говорящих по-русски.

Опрос появился в телеграм-канале градоначальника.

"Есть такое мнение: если ребенок говорит по-русски – взять розгу и отколотить, чтобы навсегда забыл. Так воспитывается гордость за свой язык, сказал в интервью экс-нардеп, народный артист Богдан Бенюк. Как вы думаете?" - обратился к подписчикам Марцинкив.

Он предложил несколько вариантов ответов:

детей бить нельзя;

полностью соглашаюсь;

бить нужно родителей, а не детей;

гордость за язык воспитывается собственным примером;

не поддерживаю физическое воспитание (видимо, имеется в виду рукоприкладство), но если не доходят слова, то можно и побить.

При этом в опросе отсутствует вариант, что вообще не стоит кого-то бить за использование другого языка.

С тем, что так или иначе детей можно за это бить, согласились 11% участников опроса. Ещё 17% полагают, что бить следует родителей, которые "плохо научили" украинскому языку.

Марцинкив и Бенюк являются членами националистической партии "Свобода".

Ранее мы приводили полное высказывание Бенюка о необходимости сечь детей розгами за использование русского языка.

На днях мы также сообщали, что в Киеве женщина затеяла перебранку с мальчиком, поскольку ей не понравилось, что он слушал под ее окном русский рэп.