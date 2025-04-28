Украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей за русский язык.

Об этом народный артист сказал в одном из недавних интервью журналистке Алине Доротюк.

"Берешь прут. И по ср@ке прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык... Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", - заявил Бенюк.

Напомним, украинская Конституция гарантирует свободное использование и развитие русского языка.

Ранее Бенюк заявлял, что говорящие по-русски военные - не украинцы. По мнению артиста, те украинцы, которые продолжают общаться на русском языке, продолжают продвигать "русский мир" в Украине. Он добавил, что считает "захватчиками" украинцев, которые продолжают общаться на русском языке после начала войны. А также тех, кто не перестал говорить на нем, уехав за границу.

Между тем недавно в Верховной Раде сообщили, что запретить русский язык в школах нельзя ни на переменах, ни в ходе обучения, так как это может восприниматься Европейским союзом как дискриминационная норма, что навредит евроинтеграционному процессу Украины.