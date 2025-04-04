Запретить русский язык в школах нельзя ни на переменах, ни в ходе обучения, так как это может восприниматься Европейским союзом как дискриминационная норма, что навредит евроинтеграционному процессу Украины.

Об этом заявил глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак, комментируя новый законопроект в интервью "Українським новинам".

"Учитывая стремление Украины к вступлению в Европейский союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств - членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств Украины, в том числе русского языка, как в образовательном процессе, так и во время перерывов в школах. Иначе такая норма будет рассматриваться как дискриминационная и может усложнить наше движение в Европейский союз», - сказал Бабак.

Бабак напомнил, что на данный момент законопроектом предлагается наряду с украинским предоставить право на использование языков нацменьшинств, которые являются официальными языками ЕС. В число которых русский не входит.

Напомним, предыдущий законопроект на эту тему провалился в октябре 2024 года.