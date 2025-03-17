Школам прифронтовых регионов грозит массовое закрытие из-за приказа Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Об этом заявил народный депутат Павел Сушко в своем телеграм-канале.

По его словам, 2300 учителей (в частности, в Харьковской области) останутся без работы из-за того, что в МОН приказали набрать минимум 20 детей дистанционно на один класс с 1 сентября 2025 года. Приказ нереален и может привести к ситуации, когда тысячам эвакуированных детей некуда будет вернуться – в родных населенных пунктах не останется школ.

Чтобы не допустить крушения системы образования, представители областных властей создают рабочую группу и будут добиваться встречи с министром образования Оксеном Лисовым, пишет нардеп.

Напомним, в прошлом году Ассоциация городов Украины обвинила Министерство образования и науки в нарушении Конституции из-за приказа о работе школ в прифронтовых и оккупированных регионах.

Также сообщалось, что с 1 сентября 2025 года ученики из числа внутренне перемещенных лиц больше не смогут учиться в онлайн-формате: Министерство образования и науки обязало их посещать школы в местах нового проживания.