Депутаты от партии "Слуга народа" зарегистрировали в парламенте два законопроекта №№ 13120 и 13120-1, которыми хотят изменить систему школьного образования в Украине.

Ключевая новация проектов - упразднение школ I-III ступеней, охватывающих 1–12-й классы.

Вместо этого депутаты предлагают разделить школьное образование на три типа:

начальная школа (1-4-й классы);

гимназии (базовое среднее образование - 5-9-й классы);

лицеи (профильное среднее образование - 5–9-й и 10–12-й классы).

При этом в проект внесен отдельной нормой пункт о том, что лицеи уже не смогут набирать младших школьников (1–4-й классы).

Сейчас в ст. 35 закона Украины "О полном общем среднем образовании" сказано, что лицей "может обеспечивать получение базового среднего образования и, как исключение, начального образования". В поданных проектах слова о начальном образовании исключены, что по сути означает полный запрет на существование начальных классов в лицеях.

Еще одно нововведение проекта - запрет на финансирование из госбюджета лицеев, не соответствующих новым требованиям. Таким образом, если учебное заведение наберет школьников в младшую школу, то не сможет получать финансирование из госбюджета.

Школьное сообщество уже негативно отреагировало на эти проекты. Во многих школах Киева прошли экстренные собрания педколлективов и родителей, которые бьют тревогу из-за этих проектов.

Например в лицее №34 на Ветряных горах в Киеве сейчас учатся более 1600 детей, из которых около 500 человек - учащихся 1-4-х классов. Уже в этом 2025-2026 учебном году более 50 детей (младших братьев и сестер нынешних лицеистов) должны были пойти в 1-й класс.

"Что будет с нашими детьми? Как мы будем водить детей в разные школы?" - задаются вопросом родители.

"Если проект будет принят, начальные классы больше не смогут быть частью лицея, а школы, не выполняющие требования, останутся без финансирования. Дети вынуждены будут менять школу после 4-го класса. Некоторые школы могут закрыться из-за нехватки финансирования", - считает координатор ассоциированных школ ЮНЕСКО, директор столичного лицея №85 Татьяна Федунова.

"Вопрос не только в денежных средствах. Еще больший вопрос – это профессиональные кадры. Учителя, умеющие качественно работать. Есть успешные педколлективы, системно из года в год выпускающие учеников, которые становятся успешными студентами. Если произойдет трансформация, учителя не пойдут в лицеи, а наши учащиеся потеряют в качестве образования", - говорит директор киевского лицея №179 Ирина Чернилевская.

Согласно проектам законов, уже до 1 сентября 2025 года местные общины должны разработать и подать в Министерство образования и науки (МОН) планы формирования сети коммунальных лицеев по новым правилам. В каждом лицее должно быть не менее 24 учеников на дневной или вечерней форме обучения.

Депутат Лариса Билозир считает, что кроме прочего эти законопроекты могут уничтожить школьное образование на приграничных территориях, где сейчас дети учатся дистанционно. Дело в том, что в законопроекте №13120 прописана норма, что именно положения и приказы МОН будут регулировать количество детей в дистанционных классах, а не закон.

Таким образом, МОН сможет ввести в действие свой приказ №1112 о том, что в дистанционных классах должно быть не менее 20 детей. Сейчас этот приказ не могут ввести в действие, так как он противоречит закону, который позволяет открывать дистанционные классы, если есть 5 детей, желающих учиться в таком классе. Но если новым законопроектом эту норму уберут, то МОН сможет реализовать на практике приказ №1112.

При этом его критикуют многие педагоги, так как он может привести к массовому закрытию школ на приграничных и прифронтовых территориях, а учителя потеряют работу.

Напомним, в январе Министерство образования анонсировало, что в Украине затевается большая реформа средней школы.

В феврале 2024 года в Украине заявили о намерении укрупнить вузы и из 164 высших учебных заведений оставить около 100.