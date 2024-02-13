В Украине хотят укрупнить вузы и из 164 высших учебных заведений оставить около 100.

Соответствующую программу обсудили на заседании "Союза ректоров высших учебных заведений Украины" при участии министра образования Оксена Лисового, сообщил в Фейсбуке ректор Херсонского государственного университета Александр Спиваковский.

В частности, уже в 2024 году могут объединить вузы в Днепре, Николаеве, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Львове, Житомире, Луцке, Каменец-Подольском, Ровно и Умани, как показано в таблице.

Власти намерены объединять вузы, в которых учатся меньше 5 тысяч студентов.

В первую очередь хотят присоединить "отраслевые" вузы, которые перестали быть таковым, к классическим, политехническим, технологическим. Причем в первые полгода после объединения обещают им 1,5 млн долларов инвестиций.

Классические заведения усилят социально-гуманитарными, педагогическими и естественными. Политехнические - техническими и строительными. А технологические - аграрными, пищевыми и ветеринарными.

На втором этапе планируют формировать укрупненные инновационные центры с инвестициями до 5 млн долларов.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий предложил в городах с населением от 100 до 350 тысяч человек оставить не более двух вузов. Он отметил, что в городах с населением до 100 тысяч нужно сохранить один вуз.

"В городах с количеством жителей более 350 тысяч может формироваться сеть вузов, которая предусматривает заведения трех типов: учебные институты, имеющие тесную связь с работодателем, исследовательские университеты и межотраслевые (мировоззренческие) или специализированные (например, музыкальные) академии", - написал Винницкий в Фейсбуке.

При этом он считает, что в вузах (кроме градообразующих и специализированных академий) должно быть не менее 5 тысяч студентов дневной формы обучения.

"Наша цель – среднее количество студентов в одном вузе Украины на уровне 10 тысяч. Сейчас в заведениях МОН среднее количество – 6 648. Есть и такие, у которых более 25 тысяч студентов, но усредненная цифра слишком низкая, что негативно влияет на возможности выбора дисциплин студентами и распыляет ценный человеческий и материальный ресурс", - заявил он.

Винницкий добавил, что вскоре украинским вузам предстоит конкурировать с западными вузами, поэтому нужно построить систему, которая сможет выдержать конкуренцию и дать студентам достойное образование.

Ранее сообщалось, что из-за недостатка выпускников школ в Минобразования намерены сократить число вузов.

Недавно Денис Шмыгаль заявил о планах запустить "масштабную реформу высшего образования".