Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах запустить "масштабную реформу высшего образования". Соответствующий законопроект был принят Кабинетом министров.

Об этом Шмыгаль сообщил во время заседания Кабмина.

По его словам, помимо обучения на бюджетной (на основе госзаказа) и контрактной формах, появится возможность учиться за счет льготных кредитов и государственных грантов, которые позволят полностью или частично покрыть расходы на обучение.

Премьер объяснил, что эти гранты не нужно будет возвращать, "они не предусматривают никаких обязательств по отработке". На размер гранта будут влиять два критерия: первый – это результаты внешнего оценивания знаний, а второй – это выбранная специальность.

"Хотя сумма гранта не обязательно будет покрывать полную стоимость обучения, но количество поступающих, которые получат финансовую поддержку, существенно увеличится за счет более справедливого распределения такой поддержки", - добавил Шмыгаль.

Ранее мы писали, что в Украине хотели убрать заочное образование и разрешить студентам самим выбирать, сколько лет учиться. Однако профильный комитет Рады не поддержал норму об отмене заочной формы обучения.

В свою очередь министр образования и науки Оксен Лисовый заявил, что отменять заочную форму получения образования в Украине пока не будут.