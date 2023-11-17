Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования, депутат фракции "Слуги народа" Юлия Гришина в комментарии "Стране" заявила, что профильный комитет не поддержал норму об отмене заочной формы обучения.

"Приняли общее решение сегодня на заседании комитета о том, чтобы рекомендовать парламенту принять в первом чтении законопроект от Кабмина "О развитии образовательных траекторий". А вот норму об отмене заочной формы обучения, которая была в законопроекте, исключить. Поэтому законопроект пойдет в зал без этой нормы", — заявила Гришина.

Депутат также рассказала, что на заочной форме на данный момент обучаются почти 300 тысяч студентов.

"В том числе и наши военные, которые сейчас на фронте. Учитывая их интересы, мы не можем отменить заочную форму обучения. Кроме этого, во всем мире люди, которые работают, имеют возможность учиться параллельно, поэтому и мы должны оставить эту возможность", — говорит нардеп.

Ранее мы сообщали, что в начале осени в Верховной Раде предложили отменить заочное обучение в Украине.

В Украине хотят убрать заочное образование и разрешить студентам самим выбирать, сколько лет учиться. Соответствующий законопроект поддержал Кабмин.