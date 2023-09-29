В Верховной Раде предлагают со следующего года отменить заочную форму обучения в Украине.

Соответствующий законопроект появился на правительственном сайте.

Данное предложение внесли в парламент депутаты от "Слуги народа". Взамен они предлагают развивать дистанционное обучение.

"Учитывая накопленный опыт использования дистанционных технологий обучения установить, что в 2024 году не проводится набор поступающих для получения степеней высшего образования бакалавра и магистра по вечерней и заочной формам получения образования, ориентируя учебные заведения на развитие дистанционной формы получения высшего образования", — говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается в 2024 году не проводить набор поступающих на младшего бакалавра, а зачисление абитуриентов на другие степени высшего образования осуществлять по результатам ВНО 2021 года и/или вступительных экзаменов 2022 – 2024 годов.

Ранее в Минобразования рекомендовали вузам начать новый учебный год в очном формате.

Стало также известно, что абитуриенты с оккупированных территорий в 2024 году смогут поступать в вузы по собеседованию.