В Украине хотят убрать заочное образование и разрешить студентам самим выбирать, сколько лет учиться. Соответствующий законопроект поддержал Кабмин.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава Минцифры Михаил Федоров.

"Оптимизируем высшее образование и приближаем к европейским стандартам. Теперь у студентов будет больше свободы действий. Они будут выбирать, сколько учиться, какие предметы интересны и даже смогут менять специальность после 1–2 лет обучения", - сказано в публикации.

Федоров перечислил основные положения законопроекта:

Студенты по контракту смогут регулировать сроки обучения. Например, ускорить обучение и завершить бакалавриат за три года вместо четырех. Или наоборот – получить степень за шесть лет. Это поможет формировать удобный график, если студент работает или хочет уделить больше внимания определенным предметам.

Выбор специальности после первого или второго курса. В 17 лет сложно выбрать профессию на всю жизнь. Поэтому студентам дадут больше времени и возможностей, чтобы определиться. Сначала они будут 1-2 года изучать общие предметы, а дальше выбирать конкретную специальность.

Дистанционное обучение вместо заочного или вечернего. Украине нужны образованные граждане, потому решено отказаться от заочного формата с 2024 года.

Федоров назвал заочную форму обучения "советским рудиментом образования".

В сентябре мы уже писали, что законопроект об отмене заочного образования появился на правительственном сайте.

Также недавно в Раде предложили сделать бесплатным образование для студентов-контрактников, добровольно идущим в ВСУ.