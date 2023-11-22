Министр образования и науки Оксен Лисовый заявил, что отменять заочную форму получения образования в Украине пока не будут.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Относительно заочной формы, вокруг которой шла самая ожесточенная дискуссия. Мы услышали все аргументы общественности и депутатов – сейчас об ее отмене речь не идет. В то же время ставим перед собой задачу трансформировать эту форму обучения таким образом, чтобы это действительно было о качестве", - написал министр.

Ранее эту инициативу не поддержал профильный комитет Верховной Рады. Депутат фракции "Слуги народа" Юлия Гришина сообщила, что на заочной форме на данный момент обучаются почти 300 тысяч студентов, в том числе и военные, которые находятся на фронте.

Напомним, в начале осени в Верховной Раде предложили отменить заочное обучение в Украине. Предложение внесли в парламент депутаты от "Слуги народа". Взамен они предложили развивать дистанционное обучение.

Также мы писали, что в Раде зарегистрировали законопроект, в котором студентам-контрактникам, добровольно ушедшим в армию, предлагается сделать бесплатным дальнейшее получение образования.