Кабмин выделил 1,74 млрд гривен на развитие школьной программы "Защита Украины"
Кабинет министров выделил 1,74 млрд гривен на развитие школьной программы "Защита Украины". На эти деньги, в частности, закупят симуляторы управления дронами и обучающие тиры.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Школьную программу хотят сделать более "практико ориентированной" с учетом вторжения РФ.
100 млн грн потратят на повышение квалификации учителей, а 1,64 млрд - на закупку средств обучения и компьютерного оборудования.
Помимо симуляторов дронов и тиров это также:
- обучающие макеты;
- аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты;
- обучающие наборы для работы с электроникой, связью и 3D-печатью.
Они должны быть закуплены в течение 2024 года для учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования.
Ранее мы писали, что в украинских школах к курсу "Здоровье, безопасность и благополучие" добавятся обязательные уроки по минной безопасности.
Также мы сообщали, что история Украины станет еще одним обязательным предметом в ходе вступительной кампании в 2024 году.