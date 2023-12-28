Кабинет министров выделил 1,74 млрд гривен на развитие школьной программы "Защита Украины". На эти деньги, в частности, закупят симуляторы управления дронами и обучающие тиры.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Школьную программу хотят сделать более "практико ориентированной" с учетом вторжения РФ.

100 млн грн потратят на повышение квалификации учителей, а 1,64 млрд - на закупку средств обучения и компьютерного оборудования.

Помимо симуляторов дронов и тиров это также:

обучающие макеты;

аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты;

обучающие наборы для работы с электроникой, связью и 3D-печатью.

Они должны быть закуплены в течение 2024 года для учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования.

Ранее мы писали, что в украинских школах к курсу "Здоровье, безопасность и благополучие" добавятся обязательные уроки по минной безопасности.

Также мы сообщали, что история Украины станет еще одним обязательным предметом в ходе вступительной кампании в 2024 году.