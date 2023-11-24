Во всех украинских вузах введут военные кафедры.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире "Радио Культура".

По его словам, пилотные военные кафедры появятся в следующем учебном году. Они будут отвечать за базовую военную подготовку для всех юношей и желающих девушек.

В частности, студенты военных кафедр будут получать военно-учетную специальность "Стрелок".

Специальность можно получить, также пройдя курс тактической медицины, базовой стрельбы и т.д.

Ранее мы рассказывали, что в Раде предложили сделать бесплатным образование для студентов-контрактников, добровольно идущих в ВСУ.

Также в Раде предлагают лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе и третье высшее образование, а также супругов инвалидов и их родственников не первой степени родства.

Война в Украине идет уже 639-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.