Из-за резкого снижения числа выпускников школ в Украине сократят число высших учебных заведений.

Об этом заявил замминистра образования Михаил Винницкий, его слова приводят украинские СМИ.

Как отметил чиновник, за последние 15 лет количество выпускников в Украине сократилось почти вдвое.

"В этом году в Украине было около 360 тысяч выпускников школ. 15 лет назад, в 2008-м, их число достигало 640 тысяч. Дальнейшие прогнозы также неутешительны. Опираясь только на демографию, не учитывающую показатели миграции, связанной с войной, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад. К 2033 году у нас будет примерно 300 тысяч выпускников. И это цифра, которая предполагает возвращение пока не подконтрольных Украине территорий", - сказал Винницкий.

Вместе с этим в Украине на 2008 год было около 350 университетов, и в каждом в среднем по 6700 студентов. В 2021 году общее количество вузов уменьшилось до 300, а число их студентов - до 3400. Данных 2023 года пока нет, "но можно понять, что цифра ещё меньше".

"Учитывая эти данные, так или иначе, определённое уменьшение или укрупнение учреждений высшего образования должно происходить, но это чрезвычайно болезненный процесс", - резюмировал Винницкий.

Ранее в правительстве анонсировали, что в Украине хотят запустить масштабную реформу высшего образования.

Мы также сообщали, что, по мнению военных, вузы способствуют уклонению от мобилизации.