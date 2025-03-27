Зарплаты украинских чиновников, которые в последнее время и так бьют рекорды, вырастут еще больше. Например, доходы некоторых госслужащих в министерствах могут взлететь едва ли не вдвое.

Недавно парламент принял сразу два закона, касающиеся системы оплаты труда чиновников.

Речь, в частности, о законах о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих (законопроект №82222) и о государственной службе (проект №9478). Последний регулирует вопросы присвоения рангов, от которых напрямую зависят надбавки к зарплатам.

"Проголосовали за резкое повышение зарплат для работников министерств. Теперь у них зарплаты будут резко больше базовой зарплаты военнослужащего", - отметила нардеп София Федина, комментируя итоги голосования по проекту №9478 в сессионном зале.

Отметим, что зарплаты украинских чиновников начали расти в прошлом году. Не дожидаясь принятия закона (который подали в Раду еще несколько лет назад, но ходу ему долго не давали), Кабмин отрегулировал зарплатный вопрос своими постановлениями. В итоге за прошлый год доходы работников министерств и ведомств стремительно взлетели. Даже клерки средней руки получают на руки по 40 -50 тысяч (уже после вычета налогов), а верхняя планка во многих госорганах превышает 200 тысяч в месяц. И динамика зарплатного роста чиновников, и размеры их доходов уже и так намного превышают средний показатель по стране. А теперь, получается, госслужащие будут зарабатывать еще больше.

Разбирались, как пересчитают зарплаты чиновников.

Воевал - получи

Недавно Рада проголосовала за правительственный проект №9478, который был внесен в парламент еще в 2023 году. Документ вносит изменения в закон о госслужбе в части "усовершенствования порядка соотношения между рангами государственных служащих и рангами должностных лиц местного самоуправления, воинскими званиями, дипломатическими рангами".

Основные нововведения следующие:

появилась возможность присваивать более высокие ранги госслужащим в соответствии с их соотношениями с другими специальными званиями. Речь идет, в частности, о военных званиях, которые присвоены чиновнику (если тот, скажем, мобилизовался в ВСУ, а затем вернулся на госслужбу);

можно зачислять в стаж госслужбы время работы на должностях начальников военных администраций и их заместителей, работников местных военных администраций.

В пояснительной записке к проекту указано, что в рядах вооруженных сил пребывает более 3,6 тысячи госслужащих (данные на 2023 год). Нередко там им присваивают более высокие звания, чем те, что они имели на время поступления на государственную службу. Так как госслужащие возвращаются на прежнее место работы (в связи с демобилизацией, ранением и др.), для "повышения мотивации" решили пересмотреть чиновничьи ранги с привязкой к военным званиям.

В новом законе, в частности, прописано, что ранг госслужащего устанавливается на уровне специального звания, даже если по закону о госслужбе ему может быть присвоен только более низкий ранг. Это означает, что, например, если на госслужбу придет специалист с офицерским званием, он со старта получит уже не начальный, а "средний" ранг госслужащего. До которого человеку, "не нюхавшему пороха", приходится идти годами.

Что касается работников военных администраций, то с ними ситуация следующая. В штат военных администраций с началом войны вошли многие специалисты бывших гражданских администраций, но законодательством статус "временных" военных администраций до конца не урегулирован, поэтому начисление стажа госслужащих оказалось под вопросом.

Напомним, всего в структуре госслужбы в Украине 9 рангов и три категории. Самые низкие - 7,8 и 9 категории "Б" (это, как правило, чиновники уровня специалиста отдела местных администраций и органов власти). Средний уровень - ранги 4,5,6. Высокий - 1,2 и 3 категории "А" (центральные органы государственной власти, министерства и ведомства).

Как именно соотносятся "гражданские" ранги госслужащих с военными званиями, в новом законе не прописано, это должен определить Кабмин. Но, как говорят юристы, с которыми пообщалась "Страна", офицерские звания, скорее всего, будут соответствовать рангам госслужбы среднего и высокого уровня.

В структуре чиновничьих зарплат предусмотрены доплаты за ранги. Но они сравнительно небольшие. Например, от 200 гривен в месяц за 9 ранг до 1000 - за первый (каждая ступень в ранжировании - плюс 100 гривен в месяц к зарплате).

Но тут есть более важный и, главное, денежный для чиновников нюанс. В законодательстве под определенные ранги выписаны соответствующие должности. Проще говоря, чиновник 4 или 5 ранга не может быть рядовым клерком - как минимум ведущим специалистом или начальником отдела. А оклады по таким вакансиям существенно отличаются от "рядовых". Например, если специалист отдела министерства или ведомства получает 40, то ведущий специалист - до 60 тысяч, а начальник отдела или управления - до 100 тысяч.

То есть "ревизия" рангов в соответствии с военными званиями означает, что вернувшиеся на госслужбу военнослужащие автоматически получат и быстрое карьерное продвижение, и серьезную прибавку к жалованию.

Существенную прибавку к зарплатам госслужащих дает также выслуга лет (или стаж, который теперь добавят работникам военных администраций) - плюс 3% за каждый год стажа (вплоть до 50% от оклада).

"Цель очевидна: будут как продвигать своих же работников, которые уходили воевать, так и привлекать на госслужбу бывших военных, причем со старта давая им несравнимо лучшие условия, чем "обычным" чиновникам. То есть даже по окончанию войны наши министерства и ведомства фактически будут под военными", - сказал "Стране" специалист с большим опытом работы в Минэкономики.

Узаконили огромные зарплаты

Еще один новый закон, касающийся чиновничьих зарплат - о внедрении единых подходов к оплате труда государственных служащих.

"Цель - чтобы в течение пяти лет зарплаты на госслужбе составляли не менее 70-90% от окладов на аналогичных должностях в частном секторе", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Отметим, что накануне принятия этого проекта многие СМИ написали, что он предусматривает увеличение зарплат чиновников на 70-90%, но затем народные депутаты начали массово опровергать такие публикации.

"Не знаю, кто придумал, что зарплаты чиновников должны вырасти на 70-90% сразу после утверждения проекта 8222. Но напомню, что на это нет денег. Это легко проверить, открыв бюджет на 2025 год", - написал в своем телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк.

"В законе речь идет о внедрении классификации должностей, изменении расчетной величины для определения должностного оклада и установлении его на уровне не ниже минимальной зарплаты", - говорит Забловский.

Прописано, что зарплата госслужащего должна состоять из основной части (70%) и вариативной (30%). В первую входят оклад, доплата за ранг, выслугу лет, научные звания и пр., во вторую - различные премии, доплата за интенсивность труда и т д.

Отметим, что по факту практически все нормы нового законопроекта уже и так действуют. Так как проект был подан в Раду еще в 2022 году и долгое время его не могли принять, Кабмин своими решениями (в частности, постановлением №1409) "ускорил" чиновничью зарплатную реформу. Например, если ранее минимальный оклад на госслужбе составлял не ниже двух прожиточных минимумов (5400 грн), то в прошлом году его повысили до размера минимальной зарплаты, а премии и надбавки ограничили на уровне 30%. Но эти нововведения коснулись только чиновников госорганов, которые провели классификацию должностей. По новой сетке есть 15 грейдов с окладами в зависимости от должности и уровня госучреждения.

Самый низкий оклад для 9 уровня должности (9 ранг) третьего типа госоргана (местные органы власти) - 7100 гривен в месяц (помимо надбавок и премий). Самый высокий - первый уровень должности типа госучреждения 1.1 (министерства и ключевые ведомства) - 91 896 гривен.

Но классификацию должностей провели далеко не все госорганы (отчасти и потому, что она предусматривала пересмотр штатного расписания). На них особо не давили, но при этом платили по старой схеме (в том числе с разного рода доплатами за выполнение специальных поручений, которых в новой зарплатной сетке нет). В итоге тем, кто притормозил с классификацией должностей, нередко платили даже больше, чем тем, кто внедрил новации. Правда, не всем, а только приближенным к начальству чиновникам (так как сохранялась большая доля премий и надбавок в общей структуре зарплаты). А рядовые сотрудники получали меньше, чем их коллеги в структурах, запустивших новшества.

С принятием нового закона такая классификация должностей станет обязательной для всех, поэтому часть госорганов могут ждать кадровые зачистки и общая переоценка кадров.

Но тем, кто останется, зарплаты могут повысить. Ведь именно механизм, в свое время прописанный Кабмином (и теперь узаконенный Радой), позволил в прошлом году рекордно разогнать зарплаты чиновников.

Сколько получают чиновники

"Страна" уже писала, как выросли зарплаты в министерствах и ведомствах. И этот процесс продолжается. По данным Минфина, в феврале 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах страны составила 51,4 тысячи гривен, тогда как, например, в феврале прошлого года было 44,4 тысячи (и на тот момент уже считалась рекордной). И тут за год - еще плюс 15,8%. Минфин дает такую статистику: например, в аппарате ВР на начало прошлого года средняя начисленная зарплата составляла 47,5 тысячи гривен, а итогам того же года - 67,5 тысячи. В Минэкономики средние зарплаты выросли с 40,1 тысячи на начало года до 63,3 по итогу 2024 года. В Минобразования - с 39,3 тысячи гривен до 49,4 тысячи, в Минздраве - с 39,5 тысячи до 53,2 тысячи, в Минсоцполитики - с 38,8 тысячи до 52,6 тысячи, в Минцифры - с 54,5 до 71,2 тысячи и т д.

Для сравнения: средние зарплаты по стране за тот же февраль 2025 года составили, по данным Пенсионного фонда, 18,6 тысячи гривен. То есть чиновничьи зарплаты намного выше "обычных".

Как рассказала нам работница одного из подразделений налоговой службы, под конец прошлого года им выплатили тринадцатую зарплату.

"Получила на руки больше 80 тысяч гривен, еще пару лет назад о таких деньгах и мечтать не могла, в лучшем случае имела вдвое меньше. И это я, простая смертная. Начальник получил за декабрь почти 200 тысяч", - рассказывает Ирина.

По ее словам, есть еще доплата на оздоровление к отпуску в размере 100% средней месячной зарплаты, которая вполне "позволяет планировать заграничные туры".

По данным Минфина, по итогам декабря 2024 года лидировало по зарплатам Министерство культуры - 134,5 тысячи за месяц (скорее всего, сюда также вошла 13-я зарплата). В МИДе - 125 тысяч, в Госслужбе по этнополитике и свободе совести - 122,3 тысячи, в АМКУ - 118,2 тысячи гривен. Повторимся, это средние зарплаты, есть и те, кто получил намного больше.

Например, у руководства экспортного контроля декабрьская зарплата составила 370,5 тысячи, в НКРЭКУ - 366,8 тысячи, в НАЗК - 355,8 тысячи, в Госслужбе качества образования - 317,9 тысячи (при том что школьные учителя получают по 15 тысяч гривен).

Работница налоговой службы Ирина рассказала нам, что в этом году, с апреля - мая, им обещают повысить зарплаты еще как минимум на 15%. При этом речь идет об увеличении не должностных окладов, а более частом премировании, доплатах за интенсивность труда, решении бытовых вопросов, оздоровлении и пр.

"Это своего рода африканская зарплатная модель госслужащих, которую с приходом МВФ начали создавать в некоторых государствах этого континента. Суть в том, что за счет высоких зарплат создается своего рода "новая аристократия", получающая намного больше остальных граждан и живущая в своего рода "вакууме", но полностью лояльная к власти, так как знает, что нигде больше таких денег она не заработает. Можно сказать, что у нас также идет формирование такой "новой шляхты" ускоренными темпами", - подытожил экономист Алексей Кущ.