Зарплаты украинских чиновников в 3-10 раз выше средних зарплат по стране. Об этом пишут Новини.LIVE.

Согласно данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в 2024 году составила 21,5 тысячи гривен. А зарплата госслужащих выросла на 40,9% и в среднем составляет 54,4 тысячи гривен, свидетельствуют данные Министерства финансов.

Зарплаты руководства министерств и ведомств по итогам года увеличилась на 24,5% и составили в среднем 117,6 тысячи гривен.

Самые высокие зарплаты у чиновников в НКРЭКУ, Счетной палате, Аппарате Верховной Рады, НАПК и ЦИК - 217-280 тысяч гривен.

При этом количество чиновников сократилось почти на 30%, а фонд оплаты их труда вырос до 188 миллиардов гривен.

Напомним, нардеп Нина Южанина сообщала, что на увеличение зарплат прокуроров и судей в этом году из бюджета Украины планируют выделить дополнительно 2,7 млрд грн и 1,3 млрд грн соответственно. Повышение зарплат педагогов и медиков не предусмотрено.

Отметим, что по данным Минфина, в минувшем году средняя зарплата чиновников выросла на 61%. Самая высокая средняя зарплата в Антимонопольном комитете - 118,7 тысячи гривен.