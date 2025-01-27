Украина планирует начать пенсионную реформу, которая будет предусматривать обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, такой объем отчислений из зарплаты в дальнейшем позволит получить на пенсии 20% своей средней зарплаты при жизни. Также будет возможность добровольно отчислять больше.

По мнению министра, уже с 2026 года могут начаться первые накопления в рамках пенсионной системы.

Напомним, Жолнович сообщила, что законопроект о переходе с 2026 года на накопительную пенсионную систему будет внесен в Верховную Раду в ближайшие месяцы.

Ранее в Минсоцполитики говорили, что пенсии от государства в Украине будут "минимальной гарантией". Высокими пенсии будут лишь у тех, кто сам на них накопит.

Также публиковались основные положения проекта закона о накопительных пенсиях в Украине.

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