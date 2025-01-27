Обязательные отчисления из зарплаты. Появились подробности реформы о накопительных пенсиях в Украине
Украина планирует начать пенсионную реформу, которая будет предусматривать обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.
По ее словам, такой объем отчислений из зарплаты в дальнейшем позволит получить на пенсии 20% своей средней зарплаты при жизни. Также будет возможность добровольно отчислять больше.
По мнению министра, уже с 2026 года могут начаться первые накопления в рамках пенсионной системы.
Напомним, Жолнович сообщила, что законопроект о переходе с 2026 года на накопительную пенсионную систему будет внесен в Верховную Раду в ближайшие месяцы.
Ранее в Минсоцполитики говорили, что пенсии от государства в Украине будут "минимальной гарантией". Высокими пенсии будут лишь у тех, кто сам на них накопит.
Также публиковались основные положения проекта закона о накопительных пенсиях в Украине.
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