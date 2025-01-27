В ближайшие месяцы в Верховную Раду будет внесен законопроект о переходе с 2026 года на накопительную пенсионную систему.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, предлагается разделить пенсию на базовую и страховую.

Базовая пенсия составит 30% от минимальной зарплаты чистыми, то есть после вычета налогов. В настоящее время сумма составляет 1 848 грн.

При этом страховая составляющая будет зависеть от трудового стажа и уровня заработной платы. Для ее расчета предлагают ввести систему пенсионных баллов. Эту часть будут рассчитывать по такой формуле: количество заработанных баллов × 30% × среднюю зарплату за прошлый год /4 200.

Например, если у человека 35 лет стажа и он получал среднюю зарплату, то по новой формуле его пенсия составит 6 140 грн (4 292 грн страховой пенсии + 1 848 грн базовой пенсии). По старой формуле эта сумма составляла бы всего 4 745 грн.

Однако в пояснительной записке к законопроекту указывается, что в случае нехватки средств выплаты могут быть уменьшены.

Также с помощью реформой обещают сократить специальные пенсии судей, прокуроров и силовиков. В меморандуме с МВФ отмечено, что реформа должна быть запущена до июля 2025 года.

Как мы рассказывали, сейчас пенсии, а также заработные платы в образовании и в здравоохранении выплачиваются исключительно за счет международной помощи.