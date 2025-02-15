В Украине отменили награждение выпускников золотыми и серебряными медалями по окончанию школы. Вместо них в аттестате будут ставить отметку "с отличием".

Соответствующий приказ Министерства образования и науки вступил в силу после регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Для записей в документах вместо формулировки "золотая медаль" или "серебряная медаль" будут использовать запись "с отличием".

В то же время, запись "Свидетельство о получении полного общего среднего образования с отличием" останется, как и на предыдущих документах об образовании.

В сентябре 2024 года комитет по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады признал нецелесообразным изготовление золотых и серебряных медалей за средства государственного бюджета.

Напомним, в украинских школах станут "необязательными" многие предметы. Как заявили в Министерстве образования, с 2027 года физика, биология, химия, зарубежная литература, всемирная история, география перестанут быть обязательными для изучения в 10,11 и 12 классах.