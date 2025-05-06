Днепропетровское издательство "Абрикос" анонсировало уничтожение всего тиража детской книги "Домик мечты" украинской писательницы Юлианны Караман, поскольку она ведет страницы в соцсетях на русском языке. Автор книги живет в Шотландии.

Об этом сообщается в Фейсбуке издательства.

Ранее украинские пользователи интернета возмутились тем, что Караман ведет соцсети на русском языке и репостнула видео, как россиянка читает ее книгу. К тому же эту книгу она писала по-русски, а затем ее перевели для издания в Украине.

В издательстве повинились, что "не обратили должного внимания на публичную деятельность автора".

"Издательство "Абрикос" с самого начала своей деятельности ставит своей целью создание качественных, содержательных и красивых книг для украинских читателей. Мы тщательно подбираем проекты, которые отвечают нашим ценностям — любви к украинскому языку, культуре и детской литературе. Последний день мы внимательно наблюдали за реакцией книжного сообщества на нашу новую книгу "Домик мечты". Выбирая этот проект, мы руководствовались искренней историей с мотивационным посылом и отличными иллюстрациями. И автор, и художница этой книги являются украинками... Издательство "Абрикос" не обратило должного внимания на публичную деятельность автора, в частности, на язык ее коммуникации в соцсетях, а также реакции, которые эти сообщения вызвали. Мы признаем эту ошибку и приняли решение приостановить продажу книги "Домик мечты", удалить ее из всех наших социальных сетей и с сайта, уничтожить тираж, находящийся в собственности издательства, прекратить сотрудничество с автором", - сказано в публикации издательства.

В комментариях к этому посту пользователи в основном критикуют позицию издательства и обвиняют его в нарушении Конституции.

Что касается Караман, то она в связи со сложившейся ситуацией написала большой пост в своем Инстаграме, в котором рассказала, что является уроженкой Луганщины и патриоткой Украины, и после 2014 года из-за своей позиции и угрозе безопасности уехала из родных мест.

"Там, где я сейчас живу, я стала послом украинской культуры. Мой журнал (с 2022 года издается на украинском и английском языках) читают на английском. Благодаря ему люди за границей узнают как о нашей культуре, так и о женских вызовах настоящего. И сегодня меня осуждают. Не за содержание. Не за позицию. Только за язык. Я часть украинской культуры. Даже если мой голос звучит по-другому", - написала женщина.

На днях украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей за использование русского языка.

Его позицию поддержал глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский.