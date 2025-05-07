За шутку об изнасиловании в Германии уволили генерала сил НАТО, работавшего в миссии по военной помощи Украине.

Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

По информации источников издания, генерал Гартмут Ренк во время совещания сказал: "Если изнасилование неизбежно, расслабьтесь и наслаждайтесь".

Услышавший эту фразу британский офицер немедленно пожаловался на немецкого генерала командованию.

Ренк подтверждает, что действительно говорил такое, но, по его словам, он "не имел в виду ничего серьезного", а просто "хотел мотивировать солдат".

Однако против генерала командование возбудило дисциплинарное дело, а 1 мая министр обороны ФРГ Борис Писториус подписал распоряжение о его увольнении.

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