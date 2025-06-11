Украинский военный сообщил о заходе россиян в Днепропетровскую область на Новопавловском направлении
Лейтенант ВСУ с позывным Алекс подтверждает заход россиян в Днепропетровскую область на Новопавловском направлении.
Об этом военный сообщил в своем телеграм-канале.
Алекс пишет, что россияне заходят через админграницу по 4-5 человек, но закрепиться им не удается из-за ударов FPV-дронов.
Другие украинские военные и волонтёры называют такие причины, почему армии РФ удалось выйти к границам Днепропетровской области:
- тотальное численное превосходство в пехоте;
- полное отсутствие минных заграждений (противопехотных и противотанковых);
- отсутствие адекватных укрытий;
- отсутствие нормальных фортификаций, проволочных заграждений, "зубов дракона" (из-за этого российские мотоциклисты и бронетехника заходят глубоко в тыл);
- отсутствие уничтожения российских экипажей БПЛА;
- дефицит FPV-дронов у ВСУ.
"Россияне заходят в Днепропетровскую область. Это было вопросом времени, никто стену на границе областей не строил эти три года", - пишет Марьяна Безуглая.
Напомним, РФ заявляет, что зашла в Днепропетровскую область уже на двух участках. ВСУ это отрицают. На карте Deep State серая зона вплотную подошла к админгранице.
Между тем украинский военный с позывным Мучной подтвердил информацию российских пабликов о том, что армия РФ подошла к границе Днепропетровской области на новом участке.
Он сообщил, что россияне придвинулись к границе со стороны нижнего течения реки Волчья. Также, по его словам, села Зеленый Кут и Новоукраинка охвачены РФ с юга.
"Причина всех откатов и занятие невыгодных позиций говорит о том, что за все эти годы ни одна мразота сверху не шевельнула пальцем, чтобы укрепить Новопавловский район. Потом мы удивляемся – а как так враг быстро двигается и с разных углов подходит в Днепропетровскую область", – добавил Мучной.
Что означают для ситуации на фронте бои на границе Днепропетровской области, мы анализировали в отдельном материале.
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