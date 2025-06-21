Президент США Дональд Трамп предостерег сенатора Линдси Грэма и бывшего госсекретаря Майка Помпео от подрыва мирных усилий по Украине.

Он также заметил, что в переговорах России и Украины наблюдается небольшой прогресс.

"Вы продвигаетесь в направлении мирного соглашения. Но, возможно, вы не знаете, что Линдси Грэм и Майк Помпео находятся в Украине и, похоже, делают обратное – подстрекают украинцев продолжать бороться", – задал вопрос президенту США журналист.

"Посмотрим. Этим людям нужно быть очень аккуратными в своих высказываниях. Им стоит следить за тем, что они говорят, потому что их слова могут привести к большим неприятностям", – ответил на острый вопрос Трамп.

Государственный департамент также заявил, что решения по Украине и России будет принимать в США только Трамп. Там в очередной раз сообщили, что Вашингтон считает: войну между Украиной и РФ можно преодолеть лишь договоренностью.

Ранее стало известно, что Трамп считает Зеленского плохим парнем, который подталкивает мир к ядерной войне, а также о том, что Трамп готов смириться с продолжением войны в Украине.