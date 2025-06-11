Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по госдолгу в середине или конце лета, заявил в конгрессе министр финансов Скотт Бессент, которого называют одним из претендентов на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС).

Как сообщает Bloomberg, на вопрос о том, когда США достигнут потолка госдолга, Бессент ответил, что, по его ожиданиям, это произойдет в середине или конце лета.

"Так называемая дата «X» – это движущаяся цель", – сказал он.

Агентство отмечает, что лето технически длится с 20 июня по 22 сентября. Ранее на этой неделе Бюджетное управление Конгресса заявило, что, по его прогнозам, у США закончатся полномочия по заимствованиям уже к середине августа (перед этим оно предполагало, что это может произойти уже в начале августа). Госдолг США превысил 36,9 триллиона долларов.

Бессент также выразил несогласие с двухпартийным законопроектом об ужесточении санкций против России, предложенным группой сенаторов.

Выступая на слушаниях в Конгрессе, он в ответе на вопрос о законопроекте по санкциям призвал законодателей предоставить администрации Дональда Трампа "гибкость" для поддержки мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Министерство финансов готово действовать для достижения прочного и устойчивого мира. У нас уже действуют американские санкции и экспортный контроль в отношении России, и они продолжают применяться. Я знаком с данным законопроектом. Я бы призвал Конгресс и дальше предоставлять администрации необходимую гибкость для поддержки переговоров. Мы должны учитывать возможность непредвиденных последствий", – сказал Бессент.

Ранее миллиардер Илон Маск дал понять, что одним из главных приоритетов будущего президентства Дональда Трампа будет сокращение государственного долга США.