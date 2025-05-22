Американский инвестор Роберт Кийосаки заявил, что наступил "конец" доллара и далее последует гиперинфляция.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

"Конец наступил. А что если вы устроили вечеринку, а никто не пришёл? Именно это произошло вчера", - написал Кийосаки.

По его словам, Федеральная резервная система провела аукцион по продаже государственных облигаций США - "и никто не пришёл".

"Поэтому ФРС тихо выкупила облигации на 50 миллиардов долларов, используя свои же фальшивые деньги. Вечеринка окончена. Началась гиперинфляция. Миллионы людей - молодых и пожилых - будут уничтожены финансово", - делает вывод инвестор.

Теперь он предполагает, что "золото вырастет до 25 000 долларов. Серебро - до 70. Биткойн - до 500 тысяч или до 1 миллиона долларов".

"Тот самый конец, о котором я предупреждал мир, - наступил. Да помилует Бог наши души", - пишет Кийосаки.

Роберт Кийосаки - американский инвестор и автор бестселлера о финансовой грамотности "Богатый папа, бедный папа". Его книги проданы тиражом свыше 40 миллионов экземпляров.

Кийосаки выступает за альтернативные формы заработка, пассивный доход и независимость от традиционной системы образования и трудоустройства.

В последние годы Кийосаки был известен своими мрачными экономическими прогнозами. Он считает, что доллар США обречён на обвал из-за чрезмерной эмиссии, а финансовая система находится на грани глобального краха. В качестве спасения он рекомендует инвестировать в золото, серебро и биткойн.

Напомним, Украина рассматривает возможность отказа от доллара США и привязки своей валюты к евро.