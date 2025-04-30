Цена нефти Brent во второй раз за апрель опустилась к отметке 60 долларов за баррель. Падение цен на нефть станет самым большим месячным падением за три года.

Об этом сообщает Reuters.

Среднемесячная апрельская цена окажется самой низкой с 2021 года.

В первый раз цена Brent снизилась до 60 долларов 9 апреля. Агентство объясняет это тарифной войной, которую начал Белый дом.

По данным Reuters, фьючерсы на сырую нефть марки Brent упали на 1,13 доллара, или 1,8%, до 63,12 доллара за баррель до 08:13 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 1,11 доллара, или 1,8%, до 59,31 доллара за баррель.

Они упали в цене после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на весь импорт США. Позже цены упали еще больше, поскольку Китай ответил собственной пошлиной на импорт из США.

Согласно данным опроса Reuters, пошлины Трампа на импорт в США сделали возможным сползание мировой экономики в рецессию в этом году.

Напомним, эксперты предполагают, что нефть марки Brent может подешеветь ниже 40 долларов за баррель при "экстремальных" исходах.

Ранее СМИ писали, что крупнейшее китайское предприятие возобновило закупки нефти у РФ.