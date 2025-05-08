Украина рассматривает возможность отказа от доллара США и более тесной привязки своей валюты к евро "на фоне раскола мировой торговли и растущих связей с Европой".

Об этом агентству Reuters сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

"Усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли" вынуждают НБУ пересмотреть вопрос о том, должен ли евро быть базовой валютой для украинской гривны вместо доллара, сказал Пышный.

По его словам, операции с долларом США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка Украины, но доля сделок, номинированных в евро, растет в большинстве сегментов, хотя "пока умеренно".

Ранее сообщалось о том, что от доллара начали избавляться азиатские страны на фоне пошлин президента США Дональда Трампа.

"Политика Трампа ослабила доверие рынка к доходности активов в долларах США", – объяснил агентству Reuters финансовый эксперт Гэри Нг.

Наиболее сильно вырос тайваньский доллар (на 10,6%).

Напомним, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что уровень пошлин, введенных администрацией Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.