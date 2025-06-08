Миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались во время апрельского спора в Белом доме.

Об этом рассказал бывший политический советник президента США Дональда Трампа Стивен К. Бэннон, передает The Washington Post.

Маск и Бессент отправились в Овальный кабинет, чтобы изложить свои предпочтения относительно назначение главы Внутренней службы доходов. Трамп решил поддержать выбор Бессента. Об этом разногласии сообщала New York Times.

По словам Бэннона, после того как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и направились по коридору, двое мужчин начали обмениваться оскорблениями. Бессент упомянул заявления Маска о том, что он раскроет более 1 триллиона долларов расточительных и мошеннических государственных расходов, чего Маску сделать не удалось.

"Скотт сказал: "Ты мошенник. Ты полный мошенник", - сообщил Бэннон.



Затем Маск врезал плечом в грудную клетку Бессента "как игрок в регби" и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы их разнять.



"Президент Трамп услышал об этом и сказал: "Это уже слишком", - сказал Бэннон.

Ранее Бэннон призвал депортировать Маска из США как нелегального иммигранта.

Напомним, после ухода из Белого дома Илон Маск запустил в Х опрос о создании в США третьей партии.