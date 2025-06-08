"Наиболее вероятна самая забавная развязка". Маск опубликовал загадочный пост
Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск опубликовал загадочный пост, который, вероятно, касается их отношений с президентом США Дональдом Трампом.
Публикация появилась на его странице в социальной сети Х.
"Наиболее вероятна самая забавная развязка", - написал Маск.
При этом что конкретно имеется в виду, предприниматель не пояснил.
Напомним, в четверг конфликт между Маском и Трампом вышел в открытую форму, и бывшие соратники обменялись жесткими наездами в соцсетях и СМИ.
Поводом стал законопроект о бюджете, с которым не согласился миллиардер. Президент США пообещал лишить компании миллиардера госконтрактов и льгот. Маск в ответ обвинил Трампа во лжи, призвал к его импичменту и заявил, что останавливает работу космического челнока Dragon, который обслуживает NASA. Но были и другие причины. Так, Axios сообщает, что одной из причин обострения конфликта стал отказ главы Белого дома назначать близкого к Маску бизнесмена Джареда Айзекмана на должность главы НАСА.
При этом американские СМИ полагают, что в настоящее время обе стороны стремятся к разрядке конфликта. Началом этого стала выброшенная оливковая ветвь со стороны Маска.