Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск опубликовал загадочный пост, который, вероятно, касается их отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Публикация появилась на его странице в социальной сети Х.

"Наиболее вероятна самая забавная развязка", - написал Маск.

При этом что конкретно имеется в виду, предприниматель не пояснил.

Напомним, в четверг конфликт между Маском и Трампом вышел в открытую форму, и бывшие соратники обменялись жесткими наездами в соцсетях и СМИ.

Поводом стал законопроект о бюджете, с которым не согласился миллиардер. Президент США пообещал лишить компании миллиардера госконтрактов и льгот. Маск в ответ обвинил Трампа во лжи, призвал к его импичменту и заявил, что останавливает работу космического челнока Dragon, который обслуживает NASA. Но были и другие причины. Так, Axios сообщает, что одной из причин обострения конфликта стал отказ главы Белого дома назначать близкого к Маску бизнесмена Джареда Айзекмана на должность главы НАСА.

При этом американские СМИ полагают, что в настоящее время обе стороны стремятся к разрядке конфликта. Началом этого стала выброшенная оливковая ветвь со стороны Маска.