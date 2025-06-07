После публичного конфликта президент США Дональд Трамп в частных разговорах назвал Илона Маска "большим наркоманом". А незадолго до ссоры тогдашний глава DOGE подрался с министром финансов Скоттом Бессантом.

Об этом пишет американская ежедневная газета The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве.

Издание отмечает, что после волны открытой жёсткой критики со стороны своего бывшего соратника Трамп "был подавлен, переживая свой публичный разрыв с самым богатым человеком в мире". Глава США пытался разобраться в позиции Маска, "обзванивая общих знакомых и расспрашивая, что с ним случилось".

Представители Белого дома заявили газете, что обеспокоенность Трампа по поводу употребления владельцем Tesla и SpaceX наркотиков "стала одним из факторов, отдаляющих двух мужчин друг от друга".

При этом в ходе публичной ссоры Трамп "был более сдержанным в отношении Маска, чем ожидали его друзья и советники".

"После своего противостояния с Маском в четверг Трамп призвал окружающих не подливать масла в огонь, по словам двух человек, знакомых с его поведением. Он сказал вице-президенту Джей Ди Вэнсу быть осторожным в том, как он публично высказывается о ситуации с Маском", – говорится в статье.

Газета также приводит инцидент, что произошёл в середине апреля, когда после встречи у президента Маск и Бессант не сошлись во мнениях относительно назначения одного из чиновников и на выходе из Овального кабинета стали обмениваться оскорблениями.

"Затем Маск ударил Бессанта плечом в грудную клетку, "как игрок в регби", и Бессант ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять их", – пишет издание со ссылкой на бывшего советника Трампа Стивена Бэннона.

Напомним, Стивен Бэннон призвал депортировать Маска из США как нелегального иммигранта.

Ранее Washington Post писала, что в Белом доме спутниковую связь Starlink считают угрозой национальной безопасности США.