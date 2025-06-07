В Белом доме назвали спутниковую связь Starlink угрозой национальной безопасности США - WP
Спутниковый интернет Starlink, предоставляемый компанией Илона Маска, у которого на днях разгорелся конфликт с американским президентом Дональдом Трампом, представляет угрозу для национальной безопасности США.
Об этом заявили сотрудники Белого дома, пишет американская газета The Washington Post.
По данным издания, в феврале представители группы DOGE без предварительного уведомления установили терминал Starlink на крыше соседнего здания Эйзенхауэра, где находятся офисы администрации.
Установленное оборудование обходило системы контроля, предназначенные для предотвращения утечек информации и кибератак.
В результате служба безопасности Белого дома не имела возможности отслеживать это соединение, что могло создать риск доступа к закрытой информации или вмешательства извне.
Напомним, в четверг между президентом США Дональдои Трампом и его ближайшим соратником Илоном Маском произошёл громкий публичный конфликт.
Ранее британские журналисты назвали новые причины разлада отношений Маска и президента США.
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