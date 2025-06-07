Спутниковый интернет Starlink, предоставляемый компанией Илона Маска, у которого на днях разгорелся конфликт с американским президентом Дональдом Трампом, представляет угрозу для национальной безопасности США.

Об этом заявили сотрудники Белого дома, пишет американская газета The Washington Post.

По данным издания, в феврале представители группы DOGE без предварительного уведомления установили терминал Starlink на крыше соседнего здания Эйзенхауэра, где находятся офисы администрации.

Установленное оборудование обходило системы контроля, предназначенные для предотвращения утечек информации и кибератак.

В результате служба безопасности Белого дома не имела возможности отслеживать это соединение, что могло создать риск доступа к закрытой информации или вмешательства извне.

Напомним, в четверг между президентом США Дональдои Трампом и его ближайшим соратником Илоном Маском произошёл громкий публичный конфликт.

Ранее британские журналисты назвали новые причины разлада отношений Маска и президента США.

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