Члены совета директоров Tesla и Space X употребляли наркотики вместе с владельцем компаний Илоном Маском, опасаясь его огорчить.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Маск употреблял кетамин на встречах с членом совета директоров Tesla и сооснователем сервиса аренды жилья Airbnb Джо Геббией, утверждают источники издания.

Также с Маском наркотики употребляли бывшие члены совета директоров Tesla Стив Джарветсон и Антонио Грасиас, а также брат миллиардера Кимбал Маск - ресторатор и предприниматель, который входит в совет директоров Tesla и SpaceX.

WSJ сообщает, что братья, а также близкие к Маску люди посещают специальные нарковечеринки в Мексике.

Дело дошло до того, что один из друзей Маска - бывший член совета директоров Tesla Ларри Эллисон - даже предлагал ему зимой 2022 года приехать к нему на Гавайи, чтобы бизнесмен мог отдохнуть и прекратить употреблять наркотики.

Окружение Маска в компании опасается его расстроить отказом принимать наркотики, поскольку бизнесмен помог им сколотить состояния.

Ранее Wall Street Journal сообщал, что Илон Маск употреблял наркотики на закрытых вечеринках по всему миру. По данным издания, с 2018 по 2021 год он посетил несколько вечеринок, участники которых сдают телефоны и подписывают договоры о неразглашении.

Позже американский бизнесмен заявил, что в его организме за три года выборочных тестов не было обнаружено "даже следов" наркотиков или алкоголя.