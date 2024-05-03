Американский бизнесмен Илон Маск предрек конец доллару, если США не разберутся с госдолгом.

Соответствующий пост Маск опубликовал в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter).

"Нам нужно что-то делать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить", – написал миллиардер.

Напомним, за время президентства Джо Байдена государственный долг США вырос до 34,4 трлн долларов. Как прогнозирует МВФ, в 2024 году он превысит отметку в 123% ВВП страны.

В прошлом году Байден подписал одобренный Конгрессом законопроект о повышении потолка госдолга страны до 2025 года.

Ранее в докладе Бюджетного управления Конгресса - федерального учреждения, которое предоставляет законодателям США экономическую информацию говорилось, что совокупный государственный долг США в 2053 году достигнет 181% ВВП. А федеральная задолженность в виде находящихся у населения ценных бумаг в ближайшие 10 лет составит 115% ВВП.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.