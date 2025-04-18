Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает увольнение главы Федеральной резервной системы страны (ФРС) Джерома Пауэлла.

Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в ходе краткого интервью журналистам.

ФРС США выполняет функций центрального банка и осуществляет контроль над коммерческой банковской системой.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за отказ снижать учётную ставку – процент, по которой ФРС предоставляет кредиты коммерческим банкам Америки.

"Это было бы идеальное время для председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить процентные ставки. Он всегда "опаздывает", но теперь он может изменить свой имидж, и быстро. Цены на энергоносители снизились, процентные ставки снизились, инфляция снизилась, даже яйца упали в цене на 69%, а рабочие места выросли, и всё это за два месяца – большая победа для Америки. Снизь процентные ставки, Джером, и перестань играть в политику!", – написал президент США в своей соцсети Truth.

Ранее ФРС США в третий раз понизила учётную ставку после четырёх лет её повышения.

Напомним, ФРС США впервые за четыре года снизила базовую ставку в 2024 году.