Трамп может собирается главу ФРС США на почве разногласий по базовой ставке
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассматривает увольнение главы Федеральной резервной системы страны (ФРС) Джерома Пауэлла.
Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в ходе краткого интервью журналистам.
ФРС США выполняет функций центрального банка и осуществляет контроль над коммерческой банковской системой.
Напомним, Дональд Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за отказ снижать учётную ставку – процент, по которой ФРС предоставляет кредиты коммерческим банкам Америки.
"Это было бы идеальное время для председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить процентные ставки. Он всегда "опаздывает", но теперь он может изменить свой имидж, и быстро. Цены на энергоносители снизились, процентные ставки снизились, инфляция снизилась, даже яйца упали в цене на 69%, а рабочие места выросли, и всё это за два месяца – большая победа для Америки. Снизь процентные ставки, Джером, и перестань играть в политику!", – написал президент США в своей соцсети Truth.
Ранее ФРС США в третий раз понизила учётную ставку после четырёх лет её повышения.
Напомним, ФРС США впервые за четыре года снизила базовую ставку в 2024 году.